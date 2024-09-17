Согласно имеющимся данным, действия игры будут происходить в современной Европе, и команда использовала опыт 3 и 4 частей

Накануне Дня инвестора компания EA поделилась новыми деталями о будущем проекте Battlefield, презентовав некоторые свежие концепт-арты. Эти изображения были эксклюзивно представлены изданием IGN. Также стало известно, что новая игра будет происходить в современном времени, в то время как предыдущие части имели место во время Первой и Второй мировых войн.

На данный момент EA не раскрыла много информации о локации игры и не назвала конкретный город, в котором будут разворачиваться события. Тем не менее, представленные концепт-арты создают впечатление, что действия будут происходить в одной из европейских стран. Предполагается, что действия могут разворачиваться в Италии или Франции, но эта информация пока остается неясной.

Судя по концептуальному искусству, в новой игре Battlefield, имя которой пока не раскрыто, вероятно, будут присутствовать сражения между кораблями и вертолетами, а также элементы стихийных бедствий. Представленный арт напоминает по своей цветовой палитре популярную игру Battlefield 4.

Похоже, что этот проект возвращается к основам серии. В беседе с Зампеллой он отметил, что снова ориентируется на современную тематику. «Если посмотреть на самый успешный момент Battlefield, это была эпоха Battlefield 3 и 4, когда всё проходило в современном стиле.

Возвращаясь к текущему состоянию франшизы, можно заметить, что разработчики пытаются переориентировать её после неудачи с Battlefield 2042. Изначально данная игра не пользовалась особой популярностью, однако со временем начали появляться и положительные отзывы. Battlefield 2042, тем не менее, отличалась по своему стилю и больше напоминала геройский шутер, особенно учитывая карты на 128 игроков, которые, несмотря на амбициозность, не были приняты поклонниками.

«В следующем году мы объявим о нашей инициативе по привлечению широкой аудитории, так как это важно для нас — восстановить доверие и вернуть сообщество на нашу сторону», — заявили в компании.