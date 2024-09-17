Компания в новом патче решает проблемы с задержкой между ядрами Zen 5

Некоторое время назад стало известно, что AMD разрабатывает обновление, чтобы оптимизировать задержки между ядрами у своих новейших процессоров Ryzen 9000 Zen 5. Разные технические издания выявили, что задержки достигали 180-200 нс при взаимодействии между ядрами, находящимися на разных CCD, что негативно сказывалось на производительности в сравнении с процессорами Ryzen 7000 Zen 4.

Согласно последним данным, AMD успешно исправила эту проблему в своём новом обновлении BIOS AGESA 1.2.0.2. ASUS объявила о первом релизе данного BIOS, который в настоящее время распространяется на несколько материнских плат X670E, B650E и B650. Это обновление позволяет пользователям ПК с материнскими платами, совместимыми с чипами Ryzen 9000, установить свежий BIOS и заметить улучшение производительности.

Пользователь форума Anandtech под ником Det0x обновил свою материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Gene до последней версии BIOS и опубликовал результаты сравнения с предыдущей версией, используя инструмент для измерения задержек между ядрами CapFrameX. Результаты оказались весьма впечатляющими: со старым BIOS задержка между CCD составляла 180 нс, а при взаимодействии ядер на одной CCD — всего 18-20 нс.





С новым BIOS среднее время задержки при обмене данными между ПЗС-матрицами уменьшается на 58%, достигая 75 нс, в то время как задержка между самими ПЗС-матрицами остается неизменной на уровне 18–20 нс.

Теперь задержки между ядрами не должны значительно сказываться на общей производительности, так как планировщик AMD преимущественно использует единственный наикратчайший CCD для программного обеспечения. Однако, в многопоточных задачах улучшения, вызываемые обновлением BIOS AGESA 1.2.0.2, обещают быть весьма заметными.

Пользователи сообщают о приросте производительности на уровне 400-600 баллов в тестах Cinebench R23. Некоторые обладатели процессоров Ryzen 9 9950X также отмечают улучшения в бенчмарках CPU-z и 3DMark CPU, что является положительным моментом, так как BIOS функционирует стабильно и без сбоев. Обновление BIOS AMD AGESA 1.2.0.2 значительно снижает межъядерную задержку для процессоров Zen 5 Ryzen 9000, улучшая производительность в целом.