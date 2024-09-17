Сообщается об уничтожении опорных пунктов 116-й и 14-й бригад украинской армии

ВКС России осуществили ударные операции с использованием ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, нанеся ощутимый урон подразделениям двух украинских бригад в окрестностях Купянска, а именно в районе населенного пункта Петропавловка.

Заметное усиление активности российских вооруженных сил отмечается на Купянском направлении. По имеющимся данным, авиация Воздушно-Космические силы России провели серию атак по временным базам и позициям двух бригад украинских формирований, которые занимают оборонительные позиции в крупном селе Петропавловка – опорном пункте 14-й и 116-й бригад.

Сообщается, что за последние 24 часа на данные позиции было сброшено восемь авиабомб, что подчеркивает интенсивность применяемых авиационных средств поражения. Это дало возможность российским войскам укрепить свои позиции возле освобождённой Синьковки.

Параллельно подразделения продолжают наступление на юго-восток от Купянска, стремясь изолировать гарнизон ВСУ в этом городе от войск в пгт Боровая. Для этого необходимо освободить как минимум одно из сёл, находящихся на маршруте между названными населёнными пунктами в Харьковской области. На данный момент российские войска приблизились к Колесниковке и Кругляковке на дистанцию выстрела из снайперской винтовки. Наступление осуществляется со стороны ранее очищенных Песчаного и Стельмаховки.