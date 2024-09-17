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Zelikman
Nissan разрабатывает спорткар-внедорожник, под кодовым названием Z Warrior
Автомобиль будет может быть выпущен исключительно для австралийского рынка.


  Nissan собирается выпустить спортивный автомобиль, специально разработанный для бездорожья. Этот вывод основан на информации от Motor1, полученной из патентной заявки, поданной компанией в Австралии. В документе зарегистрировано товарное обозначение Z Warrior.

  Название Warrior используется Nissan для обозначения специализированных версий серийных автомобилей, предназначенных для австралийского рынка. К таким модификациям, адаптированным для более сложных условий, относятся, например, модели Navara и Patrol. Буква Z в названии символизирует серию спортивных автомобилей. Следовательно, компания получает патент на наименование, которое будет относиться к спортивному купе, способному выступать не только на асфальтовых дорогах — своего рода доступного аналога Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato.

  Аналогичный проект Nissan был представлен осенью прошлого года, однако тогда он не имел широкого распространения и был разработан исключительно для выставки SEMA. На основе Nissan Z при участии ателье Tommy Pike Customs была создана раллийная версия с увеличенным клиренсом, внедорожной резиной и дополнительными осветительными приборами. Не исключено, что интерес к этому прототипу побудил компанию рассмотреть возможное серийное производство. Однако, если модификация для Nissan Z все же увидит свет, это может стать уникальным предложением лишь для австралийского рынка.

  Кроме того, австралийские партнеры Nissan могут принять участие в создании нового спорткара, который будет полностью ориентирован на внедорожные условия. В начале осени представители компании сообщили, что новый пикап Navara с большой вероятностью получит мощную версию от Nismo, что может значительно расширить линейку моделей.

#автомобили #транспорт #рынок #австралия #nissan
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