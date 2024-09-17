Nissan собирается выпустить спортивный автомобиль, специально разработанный для бездорожья. Этот вывод основан на информации от Motor1, полученной из патентной заявки, поданной компанией в Австралии. В документе зарегистрировано товарное обозначение Z Warrior.
Название Warrior используется Nissan для обозначения специализированных версий серийных автомобилей, предназначенных для австралийского рынка. К таким модификациям, адаптированным для более сложных условий, относятся, например, модели Navara и Patrol. Буква Z в названии символизирует серию спортивных автомобилей. Следовательно, компания получает патент на наименование, которое будет относиться к спортивному купе, способному выступать не только на асфальтовых дорогах — своего рода доступного аналога Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato.
Аналогичный проект Nissan был представлен осенью прошлого года, однако тогда он не имел широкого распространения и был разработан исключительно для выставки SEMA. На основе Nissan Z при участии ателье Tommy Pike Customs была создана раллийная версия с увеличенным клиренсом, внедорожной резиной и дополнительными осветительными приборами. Не исключено, что интерес к этому прототипу побудил компанию рассмотреть возможное серийное производство. Однако, если модификация для Nissan Z все же увидит свет, это может стать уникальным предложением лишь для австралийского рынка.
Кроме того, австралийские партнеры Nissan могут принять участие в создании нового спорткара, который будет полностью ориентирован на внедорожные условия. В начале осени представители компании сообщили, что новый пикап Navara с большой вероятностью получит мощную версию от Nismo, что может значительно расширить линейку моделей.