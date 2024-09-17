Когда OpenAI только начинала свою деятельность, ей приходилось полагаться на финансирование от крупных инвесторов. Этот период длился около девяти лет, но ситуация может измениться к десятилетнему юбилею организации. Согласно новому отчету, OpenAI может перейти на коммерческую модель.
С момента своего роста OpenAI потратила значительные средства, и эти инвестиции начали приносить плоды. Модели GPT используются во многих инструментах искусственного интеллекта. Однако удалось достичь такого успеха не без помощи инвесторов, которые обеспечили компанию финансами и необходимыми графическими процессорами. Неудивительно, что многие компании в сфере ИИ зависят от внешних инвестиций. Так, например, Anthropic получила средства от Google и Amazon.
На недавней еженедельной встрече OpenAI сообщила своим сотрудникам о планах стать более традиционной коммерческой компанией в следующем году. При этом дополнительные подробности не раскрыли. Представитель подчеркнул, что OpenAI по-прежнему нацелена на создание ИИ, приносящего пользу обществу.
Тем не менее, было сделано заявление, проясняющее планы компании на будущее. Некоммерческая деятельность остается «основой их миссии и будет продолжать развиваться».
Согласно информации от OpenAI, за все время ей удалось собрать примерно 130,5 млн долларов в виде пожертвований. Поэтому было принято решение улучшить финансовое положение.
«Пожертвования недостаточны для покрытия затрат на вычислительные мощности и человеческие ресурсы для развития», — отметили в компании.