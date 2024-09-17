В компании заявили, что одних пожертвований со стороны инвесторов недостаточно для развития

Когда OpenAI только начинала свою деятельность, ей приходилось полагаться на финансирование от крупных инвесторов. Этот период длился около девяти лет, но ситуация может измениться к десятилетнему юбилею организации. Согласно новому отчету, OpenAI может перейти на коммерческую модель.

С момента своего роста OpenAI потратила значительные средства, и эти инвестиции начали приносить плоды. Модели GPT используются во многих инструментах искусственного интеллекта. Однако удалось достичь такого успеха не без помощи инвесторов, которые обеспечили компанию финансами и необходимыми графическими процессорами. Неудивительно, что многие компании в сфере ИИ зависят от внешних инвестиций. Так, например, Anthropic получила средства от Google и Amazon.

На недавней еженедельной встрече OpenAI сообщила своим сотрудникам о планах стать более традиционной коммерческой компанией в следующем году. При этом дополнительные подробности не раскрыли. Представитель подчеркнул, что OpenAI по-прежнему нацелена на создание ИИ, приносящего пользу обществу.

Тем не менее, было сделано заявление, проясняющее планы компании на будущее. Некоммерческая деятельность остается «основой их миссии и будет продолжать развиваться».

Согласно информации от OpenAI, за все время ей удалось собрать примерно 130,5 млн долларов в виде пожертвований. Поэтому было принято решение улучшить финансовое положение.

«Пожертвования недостаточны для покрытия затрат на вычислительные мощности и человеческие ресурсы для развития», — отметили в компании.