Ранее сообщалось, что китайские компании стараются не отправлять свою продукцию в зону боевых действий

Китайская Народная Республика ограничила поставки беспилотных летательных аппаратов на Украину, о чем заявил Зеленский в своем Telegram-канале, не озвучивая при этом страну напрямую.

Он подтвердил, что Китай установил ограничения на экспорт дронов и их компонентов в Украину, но добавил, что у Киева есть план, как обойти эти барьеры. Однако, подробностей он не уточнил, хотя возникает предположение о возможности организации серого импорта и закупок через третьи страны, чем Украина уже занималась ранее.

«Некоторые из самых крупных стран, производящих комплектующие для беспилотников, блокируют поставки. Мы знаем, как сделать так, чтобы эти меры не стали для нас критическими», — отметил Зеленский.

Ранее на ту же тему высказывался руководитель тактической группы аэроразведки Вооруженных сил Украины Роберт Бровди. Он отметил, что с 1 сентября стоимость беспилотников возрастет, и их количество будет уменьшаться из-за новых ограничений, вводимых Китаем. В Киеве считают это значительной проблемой, особенно учитывая, что большая часть беспилотных аппаратов, оказавшихся на украинской территории, имела китайское происхождение. Ожидается, что закупки продолжатся, но посредством третьих стран.

Что касается России, Китай также ограничил экспорт беспилотников, однако в Киеве подчеркивают, что это не оказало влияния на общее количество БПЛА в российской армии — оно лишь увеличивается.