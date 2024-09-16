Японская компания возведет свой завод в США, используя технологии китайского гиганта CATL. Именно у данного предприятия будет закупаться GM

Американская компания General Motors рассматривает возможность установки аккумуляторов от китайского производителя CATL в свои электрические автомобили. Однако, как сообщает Bloomberg, чтобы избежать лишних затруднений, закупать батареи планируют не напрямую из Китая, а через посредников в Японии.

По информации агентства, в рамках соглашения между CATL и TDK японская компания получит лицензию на изготовление литий-железо-фосфатных аккумуляторов, используя технологии, разработанные в Китае. На юге США будет возведен завод, который создаст более одной тысячи рабочих мест.

Компания GM не собирается финансово участвовать в строительстве нового завода или создавать совместное предприятие с японским партнером, ограничиваясь только долгосрочным контрактом на закупку продукции. Это позволит автопроизводителю избежать крупных вложений и закупать батареи по заранее установленной цене. Однако источники агентства сообщают, что планы могут существенно измениться после выборов президента США в ноябре.

В GM отказались комментировать возможности установки батарей из Китая на американские электромобили, отметив лишь, что стратегический курс компании нацелен на снижение стоимости электромобилей, при этом технологии аккумуляторов играют важную роль.

На прошлой неделе стало известно, что китайские власти активно призывают своих автопроизводителей избегать инвестиций в производственные мощности в ряде стран. При этом США и Япония не были указаны среди этих стран, однако китайское министерство промышленности подчеркивает важность сохранения ключевых технологий на территории страны.