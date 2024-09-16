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Zelikman
В Минобороны подтвердили освобождение населённых пунктов Успеновка и Борки в Курской области
В это же время военные корреспонденты сообщают о начале операции по взятию Ольговки


  Российские вооруженные силы активно проводят операции на Курском участке, освобождая населенные пункты, захваченные ВСУ. Это отражается в свежем отчете Министерства обороны относительно ситуации в Курской области.

  Военное ведомство подтвердило, что российские войска освободили село Борки в Суджанском районе, о чем ранее сообщали российские источники. Также было освобождено село Успеновка в Кореневском районе, которое находится в центре основного наступления войск группы «Север».

  «Подразделения войсковой группы «Север» не прекращают свое продвижение и уже освободили населенные пункты Успеновка и Борки», - сообщает пресс-служба.

  Таким образом, российские силы продолжают наступление, достигая успехов в освобождении территорий от украинских формирований.

  По Любимовке новой информации не поступало. Последние данные указывают на то, что российские войска укрепились в западной части населенного пункта и ведут бои, в то время как Киев пытается вытеснить их оттуда. Также имеются неподтверждённые сведения о том, что подразделения вошли в Ольговку, а также атакуют Кремяную и Журавли с целью отсечь северный выступ наступления Украины. Украинские части предпринимают попытки контратаковать. Пять атак были отбиты в районах населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня.

  Бои продолжаются в Глушковском районе, где вчера силы группировки «Север» выбили ВСУ из Веселого и Медвежьего. Тем не менее, Киев продолжает пытаться прорваться сквозь российские позиции. За последнее время отражены три атаки в направлениях Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье.

  Также продолжаются операции по выявлению и уничтожению мобильных групп ВСУ, которые смогли углубиться на территорию Курской области. Параллельно наносятся удары по резервам Киева, и операция по ликвидации формирований ВСУ в самом разгаре.

#сво #армия #бои #наступление #курская область
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