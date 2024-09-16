Модель получила плоские грани, а также тонкие грани сверху и по бокам

OPPO Find X8 ожидает значительный редизайн. В сети появилось реальное изображение, демонстрирующее новый внешний вид устройства. Однако, стоит вспомнить предыдущие модели.

OPPO Find X7 и его версия Pro имели изогнутый дисплей с узкими рамками по бокам. Модель OPPO Find X8, в свою очередь, представит собой кардинально иное решение, напоминая Pixel 9. Посмотрев на изображение можно увидеть предполагаемый дизайн OPPO Find X8. Он будет оснащен плоским экраном с очень тонкими рамками. Рамка будет также плоской со всех сторон.

Свежая утечка изображений OPPO Find X8 показывает, что его рамка немного изогнется к краям для удобства в использовании, как это сделали Apple и Google в своих последних моделях.

Камера на экране останется в верхней центральной части. Верхняя и боковые рамки устройства выглядят очень тонкими и, кажется, одинаковой ширины. Остается надеяться, что нижняя рамка также будет такой же, хотя её не видно на текущем изображении.

Также можно заметить, что кнопки для питания/блокировки и регулировки громкости находятся на правой стороне устройства. Этот смартфон, похоже, выполнен в темно-сером цвете, по крайней мере, его рамка. Возможно она изготовлена из алюминия.

Ожидается, что все модели из линейки OPPO Find X8 будут оснащены круглой камерой в стиле Oreo на задней стороне. Если OPPO сохранит ту же линейку, что и в текущем поколении, на рынок выйдут модели OPPO Find X8 и Find X8 Ultra. Существует вероятность, что Find X8 Ultra получит аналогичные обновления, как и Find X8. Причина проста: Find X7 и Find X7 Ultra имели схожий дизайн.

OPPO Find X8 будет оснащен батареей на 5700 мАч и поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт, в то время как беспроводная зарядка, вероятно, составит 50 Вт. Согласно слухам, Find X8 Ultra должен получить аккумулятор на 6000 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.