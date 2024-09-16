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Zelikman
Стоимость замены аккумулятора iPhone 16 оказалась выше, чем iPhone 15 в прошлом году
Из-за обновлённого корпуса батареи, ценник вырос на 20% — с $99 до $119


  Apple вновь увеличила цены на замену аккумуляторов для своих смартфонов. В частности речь идёт о моделях iPhone 16. При этом компания убрала наклейки с упаковки iPhone 16 в рамках своей «зелёной инициативы».

  Для определения стоимости замены аккумулятора пользователи могут воспользоваться инструментом «Получить оценку». Владельцы AppleCare+, чьи аккумуляторы имеют заряд менее 80% от первоначальной емкости, могут произвести замену бесплатно, тогда как пользователи без AppleCare+ должны будут заплатить за эту услугу.

  Как указано на странице ремонта и сервиса iPhone, стоимость замены батареи для недавно анонсированных iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max составит $119. Это на 20% выше по сравнению с ценой замены аккумулятора в моделях iPhone 15 Pro, выпущенных в прошлом году.

  PhoneArena указывает, что несколько аспектов могут объяснить возросшую цену моделей iPhone 16 Pro. В ходе утечек изображения из различных источников продемонстрировали, что устройства серии iPhone 16 будут оснащены металлическим корпусом аккумуляторов, что не наблюдалось на смартфонах в последнее время. Сообщается, что это нововведение способствует лучшему тепловому распределению и потенциально увеличивает срок службы батареи.


  Кроме того, Apple провела переоснащение внутренних элементов в линейке iPhone 16, чтобы упростить доступ к аккумуляторам и их замену. Это решение соответствует новому законодательству Европейского союза, которое предписывает производителям смартфонов обеспечивать возможность замены аккумуляторов пользователем с использованием стандартных инструментов к июню 2025 года. Таким образом, компании может понадобиться инвестировать значительные ресурсы в модификацию внутренних частей, чтобы соблюсти новые требования закона.

  Это не первый случай, когда Apple увеличивает стоимость смены аккумулятора. Когда появилась серия iPhone 14, цена возросла с $69 до $99. Однако это подорожание затронуло не только новые модели iPhone 14, но и старые устройства, для которых стоимость замены аккумулятора также была повышена с $69 до $89.

#смартфоны #apple #технологии #гаджеты #аккумуляторы #iphone 16
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