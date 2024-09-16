Данная является модернизированной версией электрического автомобиля Galaxy E7

Китайские сертификационные агентства представили изображения нового кроссовера Geely Galaxy Starship 7. Судя по внешнему дизайну, этот автомобиль является гибридной версией электрического Galaxy E7, который был анонсирован в середине лета. Название модели пока не окончательное, сообщает издание CarNewsChina.

Длина автомобиля составляет 4740 мм, ширина – 1905 мм, а высота – 1685 мм. Колёсная база равна 2755 мм. В зависимости от конфигурации, кроссовер будет оснащаться дисками размером 18 или 19 дюймов. Его снаряжённая масса колеблется от 1724 до 1790 кг.

Бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра развивает мощность 110 лошадиных сил и заряжает на ходу тяговый аккумулятор на основе литий-железо-фосфата. Подробные характеристики силового агрегата пока не опубликованы, известно только, что максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч.





В числе доступных опций выделяются аудиосистема с 27 динамиками и некие «компьютеризированные сиденья». Руль имеет плоские верхнюю и нижнюю части и состоит всего из двух спиц. Трапециевидный экран практически полностью занимает ширину интерьера. Geely Galaxy Starship 7 предназначен для пятиместного размещения.

В начале июля Geely начала прием предварительных заявок на новый электрический кроссовер Galaxy E5. Данная модель длиной 4615 миллиметров базируется на платформе GEA (Geely Electric Architecture). Она предлагается только с задним приводом и мощным электромотором в 218 лошадиных сил. Согласно китайскому стандарту CLTC, запас хода кроссовера составляет от 440 до 530 километров.