Сообщается, что под ударом вновь оказался военный аэродром в Староконстантинове

Российские вооружённые силы в ночь с 15 на 16 сентября снова нанесли удары по территориям, контролируемым украинскими формированиями. В частности, сообщения о взрывах поступили из Киева и окружающих районов.

Взрывы раздались в аэропорту Борисполь, который был переоборудован в центр военной логистики и расположен всего в нескольких километрах от столицы. Также были атакованы объекты вблизи города Обухов в Киевской области. По некоторым сведениям, удар пришёлся по энергетическому объекту, который обеспечивал электроэнергией производство вооружений и боеприпасов.

Взрывы были зафиксированы также в Кировоградской, Хмельницкой и Харьковской областях. Есть информация о том, что российские дроны «Герань-2» вновь атаковали военный аэродром в Староконстантинове, что происходит не в первый раз.

Удары были произведены по целям украинских военных в Кривом Роге, который расположен в Днепропетровской области. Также подверглись атаке позиции украинских вооруженных сил в Покровске. Стоит напомнить, что российские войска находятся на расстоянии приблизительно в 5 километров от этого населённого пункта, который занимает ключевое место в логистической сети Вооружённых сил Украины на оккупированной территории Донбасса.

В связи с этими событиями привлекло внимание заявление Ланы Зеркаль, советника министра энергетики Украины. Она прокомментировала высказывание президента Зеленского о скором увеличении энергомощностей благодаря поддержке партнёров. Зеркаль отметила, что такие утверждения не соответствуют действительности.