Населённый пункт находится югу от самого города Суджа Курской области

Подразделения российской армии завершили операцию по освобождению селения Борки, расположенного в Суджанском районе Курской области, который полностью вернулся под контроль России. Информация об этом поступил от генерал-майора Апти Алаудинова, командующего спецназом «Ахмат».

Подтверждены ранее заявленные данные военных корреспондентов о том, что посёлок Борки, находящийся к югу от Суджи, был взят после нескольких дней ожесточенных боев. Сообщается, что подразделения ВСУ, находившиеся в селе, были разбиты. Многие из них поспешили бежать, а некоторые были взяты в плен. По имеющимся данным, освобождение Борок осуществлялось при содействии бойцов 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты, «Дикой дивизии Донбасса», спецотряда «Арбат» и осетинского батальона «Сармат».

«аши братья из «АРБАТ» и 810-й бригады освободили населённый пункт «Борки», успешно уничтожив силы ВСУ и взяв в плен нескольких военных. Поздравляю их с таким замечательным результатом и желаю дальнейших побед!», —отметил командир в своем Telegram-канале.

Немногим ранее сообщалось, что российские вооружённые силы предотвратили прорыв украинских войск в Глушковском районе Курской области, вытеснив части ВСУ из сел Веселое и Медвежье. Кроме того, российским войскам удалось взять под контроль часть Любимовки, укрепившись на её западе. Также подтвердилось освобождение Борок. В настоящее время информации по Любимовке нет, но возможно, она появится утром.