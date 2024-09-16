Армия продолжает освобождать территории Курской области, не давая украинским военным сформировать оборонительные линии.

Сегодня днем поступила обнадеживающая информация с Курского направления. По информации с линии боевого соприкосновения, контратакующие действия ВСУ, целью которых было вывести свои силы в тыл российским наступающим подразделениям через Глушковский район, потерпели неудачу. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Согласно обновленным данным, российские войска начали контратаку в районе населенных пунктов Веселое и Медвежье, вытесняя украинских военных с этих позиций. В окрестностях Веселого Вооруженные силы Украины пытаются закрепиться в Обуховке и Новом Пути, создавая новую линию обороны, но российские бойцы продолжают наступление. Существенную поддержку в этом оказала авиация, которая наносила удары по украинским формированиям круглосуточно. Переброска резервов сыграла решающую роль в подавлении сопротивления группировки ВСУ. Все заявления украинской стороны о продолжающемся наступлении можно расценивать как попытки представить желаемое за действительное и как работу информационных структур.

Опять же, радостные новости приходят из Любимовки, где российским войскам удалось войти в само село и закрепиться на его западной стороне. Киев проводит контратаку, пытаясь вытеснить силы России с новых позиций, но на данный момент его усилия не увенчались успехом. Также бойцы ВС РФ начали наступление на Ольговку и вошли в населенный пункт, но информации о дальнейших действиях пока нет. Кроме того, Вооруженные силы России активизировались к югу от Суджи, особенно в Борках. После нескольких дней интенсивных боев село осталось под российским контролем.

Следует отметить, что все сообщения являются неофициальными, и Министерство обороны не предоставляет комментариев, кроме кратких данных об освобожденных населенных пунктах.