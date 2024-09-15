Несмотря на качественный алюминиевый корпус, устройство оказалось весьма уязвимым

Pixel 9 Pro Fold попал в руки Зака из JerryRigEverything, и многие читатели уже осведомлены о том, какой «испытательный процесс» ждет этот флагман. Google выбрала прочный алюминиевый корпус для своего нового смартфона, что подтверждает значительные средства, которые фирма потратила для создания своего по-настоящему премиального складного устройства. Тем не менее, в области защиты от пыли, технологическому гиганту необходимо будет пересмотреть конструкцию для следующей версии, а также переоценить степень защиты IP68.

Когда гравий и пыль проникают внутрь Pixel 9 Pro Fold, сразу появляется скрип от шарнира, что может вызывать дискомфорт у пользователей. Однако попадание пыли в мелкие зазоры — это лишь малая часть забот, так как во время теста на изгиб Pixel 9 Pro Fold трескается весьма легко, ломая большой экран. Данная ситуация свидетельствует о том, что Google практически не внесла значительных изменений в дизайн модели первого поколения. Это связано с тем, что компания установила антенную линию, проходящую вертикально от экрана.





Удивляет, почему Google решила разместить эту антенну в устройстве которое отличается удивительной тонкостью. Тем не менее, компания утверждает, что Pixel 9 Pro Fold обладает более прочным шарниром по сравнению с представленными на рынке моделями. Однако, информацию об общей жесткости конструкции в не раскрывают. Стоит надеяться, что дизайнеры и инженеры компании внимательно проанализируют результаты тестирования на прочность и сделают так, чтобы третья версия не оказалась столь же уязвимой.