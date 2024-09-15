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Zelikman
Российские подразделения сумели закрепиться на окраинах села Любимовка в Курской области
Также активные боевые действия в данном регионе протекают в районах Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки

  Подразделения группы «Север» не прекращают свои наступательные операции на Курском участке линии соприкосновения, пытаясь вытеснить украинские формирования с территории России. Об этом сообщают новые сведение Министерства обороны по Курской области.

  На 15 сентября военные продолжают наступление на Любимовку, также идут бои в районах Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Несмотря на оказываемое давление, киевская группировка по-прежнему удерживает позиции в Любимовке, где боевые действия продолжаются уже третий день. Согласно некоторым источникам, штурмовые группы смогли закрепиться на окраинах села, однако дальнейшее продвижение затруднено. ВСУ не только защищаются, но и проводят контратаки; в Любимовке была отражена одна из атак, еще одна произошла в Малой Локне. Кроме того, активными действиями предотвращены попытки атак в направлениях Викторовка, Ольговка и Кремяное. Украинская сторона понесла потери, имеются взятые в плен бойцы.

  Ситуация на границе в Глушковском районе остается непростой. За последние 24 часа Киев осуществил шесть попыток проникнуть вглубь территории с целью нанести удар по тылам, атакуя в направлениях Новый Путь, Веселое и Медвежье. Все попытки прорыва были пресечены. Российские силы оперативно привлекли резервы и нейтрализовали технику ВСУ. Появившаяся возможность атаковать пешком была упущена, и ВСУ вынуждены были отступить, понеся потери. Несмотря на это, руководство ВСУ продолжает свои усилия по углублению на российскую территорию, игнорируя собственные потери, сражения крайне тяжелые.

  Атаки на резервные позиции ВСУ продолжаются как в Курской, так и в Сумской областях. Активно задействованы штурмовая и армейская авиация, а также ствольная и реактивная артиллерия. Наступательные операции продолжаются.

#сво #армия #бои #наступление #курская область
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