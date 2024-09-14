Такое нововведение может вызвать негатив со стороны действующих клиентов компании

Palworld стала первым и, пока что, самым неожиданным успехом 2024 года. Игра, представленная в раннем доступе на ПК и Xbox 19 января, установила несколько рекордов по продажам: всего за месяц Palworld было реализовано 15 миллионов копий только на платформе Steam, при этом на Xbox её активно пробовали около 10 миллионов пользователей.

Тем не менее, после этих потрясающих успехов темпы роста резко замедлились. На данный момент количество одновременных игроков в Steam составляет около 25-30 тысяч, что значительно ниже пикового значения в 2,1 миллиона на момент релиза. Pocketpair занимается улучшением игры, чтобы вернуть интерес аудитории, а также рассматривает возможность её запуска на других платформах.

В интервью японскому порталу ASCII генеральный директор и продюсер Pocketpair Такуро Мизобе отметил, что в данный момент команда сталкивается с непростым выбором — перейти на модель бесплатной игры, так как считает это единственным способом реализовать полноценную игру-сервис.

Ключевым вопросом остается, хотят ли этого игроки. Чтобы оживить игру, она должна быть F2P. Обычно разработчики делают свою игру бесплатной, а затем вводят платные элементы, такие как скины и боевые пропуски. Однако Palworld изначально задумывалась как игра с единовременной покупкой, что усложняет переход к модели живой игры. Сейчас они ищут пути, как привлечь новое сообщество игроков, не забывая при этом о тех, кто уже есть. Существуют успешные примеры, когда игры переходили от модель с оплатой за загрузку к F2P. В таких случаях часто предоставляются определенные гарантированные предметы. «PUBG» и «Fall Guys» успешно трансформировались, однако на этот путь им понадобилось несколько лет.