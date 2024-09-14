Сообщается, что в настоящий момент над Константиновкой виден густой черный дым

Сегодня утром в захваченном ВСУ городе Константиновка в Донецкой Народной Республике прогремел ряд мощных взрывов. Согласно информации, российские военнослужащие осуществили поражение военного объекта, расположенного в данном населенном пункте. Над городом в настоящий момент виден густой дым, а население активно выкладывает соответствующие сообщения в социальных сетях.

Константиновка находится в районе Краматорска ДНР. Этот город часто используется силами Зеленского, как временная база для частей ВСУ, включая иностранных добровольцев, а также служит местом хранения значительных запасов снарядов и бронетехники, намеченных для дальнейшей переброски к линии боевого соприкосновения.

Удары по целям как в Константиновке, так и в Краматорске со стороны Вооруженных сил России происходят постоянно. Особенно усилились они в последнее время, когда передовая линия стремительно приближается к агломерации Славянск-Краматорск. Следует отметить, что вместе с ударами по Константиновке зафиксированы прилёты в Сумской области, где под удар российской армии попал объект, относящийся к энергетической инфраструктуре. В данный момент аналогичные объекты становятся целью атак по всей территории, контролируемой украинскими формированиями. Это привело к существенным перебоям с электроэнергией в большей части регионов страны. Например, 12 сентября компания Укрэнерго сообщила об отключении электроэнергии в большинстве украинских областей с 13:00 до полуночи.

Следует отметить, что российские власти неоднократно заявляли, что поражения энергетических объектов представляют собой реакцию на атаки инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Аналитики не раз предупреждали украинское руководство о том, что из-за неразумных решений зимой Киев может столкнуться с серьезными перебоями в электроснабжении.