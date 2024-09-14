По мнению экспертов, повышение цен на автомобили уже в октябре составит 15%. Такое же повышение стоит ожидать в начале следующего года

В правительстве утвердили новую долгосрочную программу индексации утильсбора для автомобилей и специальной техники на период до 2030 года. Согласно принятому документу, с начала октября ставка утильсбора вырастет на 70–85%. Далее со следующего года она будет увеличиваться на 10–20% каждые 12 месяцев.

Индексация не касается физлиц, которые ввозят транспортные средства с объемом двигателя до 3 литров для личного использования — для них сохранятся льготные условия: утилизационный сбор составит 3400 рублей для новых машин и 5200 рублей для легковых автомобилей старше трех лет до 2030 года. Для всех остальных категорий машин, как привозимых для перепродажи, так и выпускаемых в России, ставки будут повышены, однако для отечественных автомобилей они будут значительно ниже, так как мера направлена на поддержку автопрома России.

«Согласно решению правительства, с 1 октября увеличится утильсбор на новые легковые автомобили, ввозимые для продажи. Для машин с двигателями до 1 литра сбор вырастет с 81 200 до 150 200 рублей, с моторами до 2 литров — с 306 000 до 556 200 рублей, с двигателями до 3 литров — с 844 800 до 1 562 800 рублей, с моторами до 3,5 литра — с 970 000 до 1 974 000 рублей, а для автомобилей с двигателями свыше 3,5 литра — с 1 235 200 до 2 285 200 рублей», — сообщают источники.

Особые условия действуют для техники, предназначенной для дорожного строительства: утильсбор будет пересматриваться с 1 января 2025 года на 15% ежегодно. Определенные категории спецтехники, такие как экскаваторы, получат отложенную индексацию, которая начнется не ранее 2026 и 2028 годов.

С увеличением утильсбора, по прогнозам Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», цены на новые автомобили повысятся на 15% уже в октябре, а затем еще на 15% в начале следующего года. Ожидается рост спроса на автомобили до конца сентября и снижение продаж осенью и в начале следующего года. К 2030 году стоимость новых авто может удвоиться из-за индексации утильсбора.