Компания получит 3,5 миллиарда долларов на производство современных полупроводников для военных нужд.

После серии неблагоприятных событий, оказавших негативное воздействие на котировки акций компании Intel в последние недели, у нее наконец появилось обнадеживающее известие благодаря секретной программе, инициированной Министерством обороны США. Эта инициатива может стать ключевым фактором в улучшении имиджа компании, находящейся в сложной ситуации.

Как стало известно из сообщения Bloomberg, Intel подписала соглашение в рамках секретной программы Министерства обороны США. В этом проекте производитель микросхем получит 3,5 миллиарда долларов в виде федеральных субсидий, которые предназначены для стимулирования производства современных полупроводников, необходимых для стратегических нужд обороны.

Безусловно, текущая ситуация разворачивается на фоне неопределенности вокруг грантов по Закону о чипах, которые являются ключевым источником значительного федерального финансирования для компании Intel. Фирма должна получить 8,5 миллиардов долларов в виде грантов и 11 миллиардов долларов в виде кредитов в рамках закона, при условии организации соответствующего производственного процесса на американской территории в рамках инициативы администрации Байдена по возвращению чиповой промышленности в страну. Однако, согласно последним данным, Intel не оправдала первоначальные ожидания администрации, что привело к затяжным переговорам и еще больше усложнило положение компании, находящейся в кризисе.

В то же время Intel готовится презентовать обширный план возрождения на ближайшем заседании совета директоров. По имеющимся данным, этот план включает продажу контрольного пакета акций своего подразделения FPGA Altera, приостановку строительства своего завода в Германии стоимостью 30 миллиардов долларов и возможную продажу своего бизнеса в области полупроводников компании Qualcomm.