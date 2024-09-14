Сообщается о взрывах в Киевской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях

В ночь c 13 на 14 сентября Воздушно-Космические силы Российской Федерации осуществили новую комбинированную атаку на объекты украинской армии, расположенные в тыловых районах Украины.

Есть информация о множестве взрывов, произошедших в Киевской области, которая подвергается атаке уже как минимум четвертую ночь подряд. Взрывы были слышны в районе Обухова и недалеко от города Бровары. Минувшей ночью российские беспилотники также атаковали объекты в Винницкой области, нацелившись на военные логистические сооружения украинских частей.

Наиболее значительное количество взрывов за ночь произошло в Одесской области. Пострадали в том числе объекты хранения топлива, которые использовались как для логистических нужд, так и для производства вооружения и боеприпасов. Несколько ударных беспилотников «Герань-2» атаковали цели в районе порта Ильичёвск (Черноморск). Этот портовый город продолжает оставаться ключевым для администрации Зеленского в перевалке военных грузов, часто прикрытых под видом транспортировки сельскохозяйственной продукции.

«Дроны замечены в районе Вилково и Татарбунар», - заявляли украинские ресурсы.

Ближе к утру российские дроны нанесли удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях. Зафиксированы повреждения складов хранения оружия и комплектующих для ремонта военной техники, а также пунктов размещения персонала. Также поступают сообщения о взрывах в окрестностях Канева в Черкасской области и под Днепропетровском.