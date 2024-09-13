Пользователь сервиса Яндекс Go позволил трём несовершеннолетним одновременно ездить на электросамокате

Зафиксирован первый прецедент наложения штрафа в размере 100 тысяч рублей на пользователя сервиса кикшеринга в соответствии с недавно введёнными правилами. Как сообщили в Яндекс Go, такую сумму должен будет уплатить москвич, который разрешил трём несовершеннолетним одновременно пользоваться электросамокатом.

Нарушение было зафиксировано свидетелем, который сделал фотографии на свой телефон во время поездки подростков. Он отправил эти снимки в службу поддержки Яндекс Go, указав дату и время инцидента. На основе предоставленной информации, а также номера самоката, специалисты сервиса смогли установить личность нарушителя.

Сведения от свидетелей — это всего лишь один из способов, которыми кикшеринговые сервисы получают информацию о нарушениях. Например, Яндекс Go может использовать данные с городских камер видеонаблюдения для выявления правонарушителей. Также у сервиса есть своя команда инспекторов, отвечающих за штрафы. Новый вид взыскания был введён в начале сентября, и, как сообщалось, его применение связано с блокировкой аккаунта нарушителя.

На государственном уровне также планируют ввести систему штрафов для пользователей самокатов, добавив новые пункты в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект был принят в первом чтении ещё в середине лета, но пока не получил дальнейшего развития: предполагается, что авторы инициативы занимаются доработкой документа к следующим чтениям.