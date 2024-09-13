Всего выпущено три модели: 27-дюймовые G Pro 27i, G27Qi и G24i на 24 дюйма

Xiaomi предлагает широкий ассортимент товаров в различных категориях, включая игровые мониторы, и на этой неделе компания представила три новые модели по доступным ценам. Доступные игровые мониторы стали довольно распространены, однако появление таких брендов, как Xiaomi, в этой нише не остается незамеченным, так как она традиционно связывается с производством смартфонов.

Модель G Pro 27i является флагманом среди новинок. Она оборудована 27-дюймовым мини-светодиодным экраном, частотой обновления 180 Гц, разрешением WQHD и максимальной яркостью до 1000 кд/м2, что делает ее очень яркой. Модель G27Qi также имеет 27-дюймовый экран, но без мини-светодиодов, предлагает разрешение 2K и частоту обновления 180 Гц, а время отклика составляет 1 мс. При этом она значительно дешевле G Pro 27i.

Также представлен G24i с IPS-панелью. У этого монитора меньший экран - 23,8 дюйма, что делает его идеальным для небольших столов. Он также предлагает частоту обновления 180 Гц и время отклика всего 1 мс. Это отличная новость для покупателя с ограниченным финансовым планом, поскольку этот монитор является самым доступным среди трех моделей, и при этом он не теряет в важных характеристиках по сравнению с другими.

Согласно информации от Xiaomi, все три модели уже доступны в некоторых регионах. На торговой площадке Amazon G Pro 27i стоит $330, а G27Qi - $180. Что касается G24i, его цена составляет всего $120, что довольно выгодно. Мониторы выглядят довольно стильно и имеют достаточное количество портов, особенно у G Pro 27i, включая два порта для HDTV, два DisplayPort, один для звука и порт постоянного тока для питания устройства.