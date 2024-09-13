Сообщается, что подразделения начала выдавливать украинские формирования из Суджанского района





В Курской области не прекращаются активные боестолкновения. Увеличивается площадь территорий, которые были освобождены российскими вооружёнными силами. Согласно последней информации, российские войска уже возвратили более 200 квадратных километров, что составляет примерно одну шестую часть от того, что Вооружённые силы Украины смогли занять в приграничной зоне с 6 августа.

Существуют сообщения о том, что российские военные подразделения, осуществляя наступление, вышли на территорию Суджанского района с запада, с направления Кореневского района. Бои происходят за населённые пункты Любимовка (Кореневский район), хутор Покровский и Толстый Луг (Суджанский район). Противник утратил контроль над этими территориями. По некоторым источникам, из хутора Покровского удалось уже полностью выдавить украинские формирования и взять его под контроль.

Толстый Луг и Любимовка занимают весьма значимое географическое положение. Они находятся в непосредственной близости от стратегически важной автомобильной дороги Коренево-Суджа, отмеченной на карте.

Военные блогеры и журналисты из Украины отмечают, что утрата Любимовки и утрата контроля над участком дороги Коренево-Суджа могут создать для ВСУ дополнительные преграды, касающиеся способности удерживать другие ныне контролируемые ими территории Курской области.

Важно помнить, что администрация Зеленского делает особый акцент на удержании части Курской области под своим контролем, чтобы иметь важный аргумент в возможных переговорах с Москвой.