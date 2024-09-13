Сообщается об ударе по эшелону с западным вооружением, прибывшему из Польши

В ночь с 12 на 13 сентября Воздушно-Космические силы Российской Федерации вновь нанесли удары по целям украинских военных на контролируемых ими территориях. В основном речь идёт о тыловых районах.

В Одесской области произошло несколько взрывов с различными интервалами. Одна из целей была нейтрализована в ходе ударов в окрестностях поселка Тузлы, расположенного к юго-западу от Одессы. Согласно отдельным источникам, из этой зоны ранее украинская группировка пыталась проводить атаки на объекты в Крыму, используя морские ударные беспилотные аппараты.

В Одессе также зафиксированы попадания по нескольким целям. Одной из них стал очередной объект, где размещён личный состав Вооружённых сил Украины и член иностранных добровольческих отрядов.

«Большая Балка и Лузановка, дроны над вами. В районе посёлка Котовского (Поскот) — сильный взрыв», — сообщают местные информационные ресурсы.

Кроме того, по сообщениям, в Винницкой и Ивано-Франковской областях произошла серия взрывов. Есть сведения о том, что дроны попали в хранилище топлива и в места разгрузки эшелонов с западным оружием и военной техникой. Согласно некоторым источникам, эшелон прибыл с территории Польши.