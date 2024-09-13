Xeon R1S имеет поддержку 136 линий PCI-E 5.0 и предназначен для односокетных систем.

Неделю назад Intel представила обновленную версию Sapphire Rapids на архитектуре E-core, которая предлагает больше ядер и кэш-памяти по сравнению с предыдущими моделями. В этом месяце компания планирует запустить свою новую линейку Xeon 6 на базе P-core, известную как Granite Rapids, ориентированную на рынок высоких технологий. Тем не менее, есть нюанс, касающийся будущего Granite Rapids.

Серия Xeon 6 P-Core включает особый вариант, который не совместим с той же платформой LGA 7529, используемой в мощных процессорах Xeon 6900. Этот вариант называется Intel Xeon 6 'RS1' и по всей видимости, будет представлен в нескольких конфигурациях. RS1 предназначен для среднего сегмента рынка, где нагрузки не требуют 128 ядер, как это предусмотрено для флагманских процессоров Xeon 6900.

Однако разница заключается не только в количестве ядер, так как существуют процессоры Xeon 6900 с 72 ядрами. В то же время RS1 способен включать до 80 производительных ядер, но будет относиться к серии Xeon 6700. Хотя с другими SKU в этой линейке количество ядер может быть меньше, уникальность RS1 заключается в его выдающейся поддержке линий PCI-E. В отличие от процессоров Xeon 6900, чипы Xeon RS1 могут обеспечить поддержку до 136 линий PCI-E 5.0.

RS1 поддерживает до 136 линий PCI-E 5.0 для односокетных систем. Это впечатляюще, так как такое количество линий делает процессоры RS1 весьма привлекательными для задач, требующих большого объёма памяти, но по более доступной цене.

Чипы Intel Xeon 6900 будут использовать сокет LGA 7529 с диапазоном TDP от 400 до 500 Вт. В то же время процессоры RS1, скорее всего, будут работать с сокетом LGA 4710 и иметь TDP в диапазоне 150-200 Вт, при мощности до 350 Вт.