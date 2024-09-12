По актуальным данным, на остатках этих объектов находится свыше 3000 единиц военной техники

Украина проявляет интерес к списанному вооружению, находящемуся на складах Минобороны Италии, и уже предпринимает активные шаги для получения доступа к этой бронетехнике, согласно сообщениям украинских медиа.

Киев заинтересован в получении списанных военно-технических ресурсов итальянской армии, которые размещены на открытых базах хранения. Одной из таких площадок, к которой киевские власти намерены получить возможность доступа, является крупнейший в Европе склад списанного вооружения, расположенный недалеко от Верчелли в Пьемонте. Первую инициативу проявил украинский Министерство иностранных дел. Андрей Сибига обсудил данную тему с итальянским коллегой Антонио Таяни. Итоги их переговоров не разглашаются.

По актуальной информации, на этом объекте располагается свыше трех тысяч единиц списанной военной техники, включая танки Leopard 1, самоходки M109L, бронетранспортеры М113, VСС-1 и другое вооружение. Стоит отметить, что итальянская сторона использовала часть самоходных артиллерийских установок M109L для их восстановления и последующего оснащения Украины.

В настоящее время реакция Рима на просьбы Киева остается неизвестной, однако итальянский премьер-министр Джорджа Мелони пообещала Владимиру Зеленскому, что с начала следующего года объем военной поддержки Украине увеличится до 1,7 миллиарда евро.