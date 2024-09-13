Процессор набрал 1501 балл числа одинарной точности, 1906 баллов числа половинной точности и 1793 балла в квантовых задачах.

Синтетические тесты MediaTek Dimensity 9400 показывают, что новый флагманский чипсет MediaTek не может превзойти Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

MediaTek постепенно сокращает разрыв в производительности по сравнению с Qualcomm. Вокруг Dimensity 9400 было столько обсуждений, что некоторые источники даже предполагали, что он станет сильнее Snapdragon 8 Gen 4. Традиционные тесты от Geekbench служат надежным инструментом для оценки производительности чипов. Однако на этот раз в сети появился тест Geekbench, посвященный искусственному интеллекту (AI) для MediaTek Dimensity 9400.

Этот бенчмарк не ограничивается только тестированием CPU. Тем не менее, MediaTek Dimensity 9400 смог продемонстрировать результаты, составившие 1501 балл числа одинарной точности, 1906 баллов числа половинной точности и 1793 балла в квантовых задачах.

Тестирование ИИ с помощью Geekbench является новым подходом. Другими словами, аналогичные значения для Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 на данный момент отсутствуют. Поэтому невозможно провести сравнение производительности между этими двумя чипсетами, чтобы определить, какой из них оказывается более эффективным в задачах ИИ.

Согласно данным бенчмарка ИИ, MediaTek Dimensity 9400 представляет собой восьмиядерный процессор. Этот чипсет включает три разных типа ядер центрального процессора. В его состав входит одно высокопроизводительное ядро Cortex-X5, работающее на частоте 3,63 ГГц, которое дополняют три эффективных ядра Cortex-X4 с частотой 2,80 ГГц. Остальные четыре ядра Cortex-A725 функционируют на частоте 2,10 ГГц и предназначены для выполнения задач, требующих меньшей мощности.

Если максимальная производительность считается основным критерием, то Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 занимает лидирующую позицию. Недавние тесты Geekbench для смартфонов с этим процессором показали, что его производительное ядро может работать на частоте до 4,32 ГГц. Удивительно, но чипы серий A18 от Apple, по слухам, достигают частоты 4,04 ГГц.

Следует отметить, что наивысшая производительность сама по себе не является единственным показателем качества SoC. Важны также реальные показатели работы и оптимизация устройства. Кстати, некоторые смартфоны с этим процессором, как например Vivo X200, а также модели с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ожидаются уже в следующем месяце.