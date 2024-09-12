Украинские части пытались идти в контратаку, но этим лишь увеличивали свои потери

Российские силы, начав контрнаступление на Курском направлении, за два дня освободили десять населенных пунктов. Группа войск «Север» продолжает операции по ликвидации частей ВСУ, как указано в свежем отчете Министерства обороны о текущей ситуации в Курской области.

Военное ведомство официально подтвердило начало значительной наступательной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Курском участке. Согласно представленным данным, в ходе двухдневного наступления были освобождены десять населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск: Апанасовка, Бяково, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

В то же время ВСУ пытаются остановить продвижение российских войск, создавая оборонительные линии и пробуя контратаковать. За прошедшие 24 часа Вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать в направлении Фанасовки и Снагости, но безрезультатно. Также военные предотвратили атаку в сторону Ольговки. Украинские формирования понесли потери как в живой силе, так и в бронетехники, с несколькими пленными.

Украинская сторона пыталась помешать российскому наступлению, организовав удар в тыл войскам группировки «Север» через Глушковский район, однако не смогли преодолеть границу. Согласно имеющимся данным, украинская армия атаковал в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Сначала командование ВСУ задействовало подразделения теробороны, но российские силы успешно их разбили. Позднее были введены в бой более мощные части с тяжелой техникой и инженерными средствами, однако эти попытки также не увенчались успехом. Всего было отражено четыре атаки.

В остальном обстановка на этом направлении осталась без изменений, продолжается поиск и ликвидация пробравшихся вглубь российской территории мобильных групп Вооруженных сил Украины. Также проводятся удары по резервам украинских сил, включая операции в Сумской области.