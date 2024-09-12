Это уже пятый город, в котором появилась возможность арендовать автомобили компании Яндекс

Екатеринбург стал пятым городом в России, где запустился каршеринговый сервис Яндекс Драйв. Теперь пользователи могут регистрироваться в приложениях Драйв и Go для аренды автомобилей. В ассортименте представлено несколько вариантов аренды, различные тарифные планы и более пяти моделей автомобилей, преимущественно кроссоверов.

Арендовать автомобили Яндекс Драйва можно как на небольшой период, так и по подписке на срок от недели до нескольких месяцев. Для краткосрочной аренды в город завезли новые кроссоверы Belgee X50 с мощностью 150 лошадиных сил. Доступны три тарифных плана: «Минуты» для поездок с несколькими остановками, «Фикс» для популярных маршрутов с известным финишем и «Часы и дни», который идеально подходит для использования автомобиля на выходные.

В рамках подписки, помимо модели X50, также доступны внедорожники Haval Jolion и F7x, кроссовер Chery Tiggo 4, а также седан Changan Alsvin. Эти автомобили не имеют фирменной маркировки, а обслуживание, включая шиномонтаж, осуществляется сервисом. Екатеринбург стал третьим городом, после Москвы и Санкт-Петербурга, в котором введена такая услуга. В честь ее запуска Яндекс Драйв предлагает ряд специальных бонусов и скидок.

На днях парк каршеринга Яндекс Драйва в Москве пополнился новыми премиум-кроссоверами. Теперь для краткосрочной аренды доступны гибридные автомобили Aito M5 и M7, обладающие запасом хода до 1200 километров.