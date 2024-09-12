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Zelikman
В западной прессе обсуждают российский роботизированный комплекс «Импульс-КПТМ»
По мнению экспертов, данное изделие может существенно усложнить жизнь оппонентам российской армии

  В России, с момента начала Специальной Военной Операции, был создан роботизированный комплекс под названием «Импульс-М». Этот наземный беспилотник, вес которого составляет 1 тонну, может нести вооружение или оборудование до 500 килограммов и тянуть дополнительно 1,5 тонны с помощью специального троса.

  В августе текущего года платформа была продемонстрирована в боевом исполнении с минами в качестве полезной нагрузки, получив наименование «Импульс-КПТМ». По информации издания Defensa, данный автономный и малозаметный аппарат может скрытно устанавливать минные заграждения на передовых позициях, поблизости от украинских формирований. Когда противоборствующая сторона столкнется с минными полями, он будет вынужден изменить направление своего движения.

  Минный заградитель питается от аккумуляторов и обладает мощной силовой установкой в 20 кВт, что позволяет ему развивать максимальную скорость 10 км/ч и преодолевать наклоны до 25 градусов. Автономность работы составляет 4 часа. Система связи дает возможность оператору управлять устройством на расстоянии до 1000 метров. При использовании оптоволоконного кабеля или дополнительных опций, расстояние связи между оператором и беспилотником может быть значительно увеличено. 

  Вес «Импульс-КПТМ» составляет 1350 кг, что обеспечивает его транспортировку с использованием различных видов техники. Устройство может функционировать в температурном диапазоне от -25 до +40.

#технологии #техника #армия #оружие #дроны #мины
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