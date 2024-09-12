За июль россияне закупили автомобилей на сумму $57,6 миллиона

В июле этого года Россия импортировала легковые автомобили из Южной Кореи на сумму $57,6 миллиона. Согласно данным таможенной службы, объем импорта увеличился примерно на 25% в обоих вариантах — месячном и годовом. Однако среди всех стран, импортирующих корейские автомобили, Россия занимает лишь 15-е место, уступая, например, Киргизии и Казахстану.

По итогам июля, финансовые поставки автомобилей из Кореи увеличились на 24,4% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, а также на 24,6% относительно июня 2024 года. Импорт растет уже третий месяц подряд: в феврале этого года был зафиксирован рекордный объем — $75 миллионов, а в мае наблюдался минимальный показатель — $41 миллион.

По имеющимся данным, к началу августа 2024 года общая стоимость корейских легковых автомобилей, которые были импортированы в Россию с начала января, составила $350,8 миллиона. Это на 28,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Главными покупателями автомобилей из Кореи остаются США, Канада и Австралия. С 2022 года Россия занимает второе место по объёмам импорта, уступая Казахстану, хотя в 2021 году находилась на третьей позиции среди стран-импортёров.

Импорт автомобилей в Россию из других стран также демонстрирует рост. В августе 2024 года в страну было доставлено 89 тысяч автомобилей, что стало наивысшим показателем за последние двенадцать лет.