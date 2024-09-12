В настоящий момент технология доступна только для ноутбуков с AMD Ryzen AI 300

AMD представила новую функцию под названием Variable Graphics Memory, доступную с процессорами AMD Ryzen AI 300 Series, которая может значительно улучшить игровые характеристики системы. Эта функция, предназначенная для увеличения частоты кадров в играх, позволяет игрокам перераспределить часть оперативной памяти системы в видеокарту. Все это можно сделать всего одним кликом мыши в приложении AMD Adrenalin.

Сама идея этой функции была озвучена в недавнем блоге AMD, посвященном оптимизации игровой производительности с новыми процессорами. После активации Variable Graphics Memory будет возможным перенаправить до 75% системной оперативной памяти в видеопамять, объясняет AMD. Количество перенаправляемой памяти будет зависеть от объема оперативной памяти в вашей системе. Компания рекомендует оставлять как минимум 16 ГБ оперативной памяти для работы процессора. Например, если вы установите VGM на средний уровень в системе с 32 ГБ, 8 ГБ может быть выделено для видеопамяти.





В примере AMD упоминается, что системы с интегрированной графикой имеют стандартный объем VRAM в 512 МБ. Это означает, что использование данной функции может значительно улучшить игровой процесс. Как сообщает The Verge, она предназначена для моделей AMD Ryzen AI 300 «Strix Point». Возможно, в будущем это решение будет внедрено и в настольные ПК. На практике, однако, как указывает The Verge, эффекты от использования этой функции различаются, и прирост производительности зависит от конкретной игры.

Исходя из этого, можно заметить, что в одной игре улучшения будут более выраженными, чем в другой. Это нормально, так как разные игры могут требовать различное количество VRAM. Таким образом, это не является универсальным решением, но все же может оказать положительное влияние во множестве случаев.