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Zelikman
Apple выпускает Beta-версию iOS 18.1 с Apple Intelligence для линейки iPhone 16
Сообщается, что очередное обновление будет доступно широкой публике уже в октябре

  Скоро состоится обновление iOS 18, и компания Apple официально подтвердила запуск финальной версии для широкой аудитории. Это обновление внесет множество визуальных изменений, однако функции Apple Intelligence будут представлены позже. Ранее сообщалось, что их релиз состоится в октябре вместе с выходом iOS 18.1, и сейчас Apple выпустила новую бета-версию для разработчиков.

  Эта последняя бета-версия iOS 18.1 включает улучшения Apple Intelligence для iPhone 15 Pro, а также совместима с другими устройствами. Apple недавно представила новую серию iPhone 16, специально созданную для оптимизации работы с Apple Intelligence, принимая во внимание подход компании к искусственному интеллекту и аппаратные характеристики, адаптированные для его использования.

  У разработчиков будет возможность загрузить iOS 18.1 с интеграцией Apple Intelligence на свои устройства iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Это означает, что когда они получат свой новый iPhone 16 Pro, сразу появится возможность установить iOS 18.1. Интеграция Apple Intelligence в этой версии операционной системы предложит множество инструментов искусственного интеллекта, включая новые функции для написания, улучшение фотографий, резюмирование текстов и другие возможности. Также представлен обновленный интерфейс голосового помощника, который будет доступен всем пользователям. Однако, он не будет использовать новые языковые модели, что сделает его менее продвинутым по сравнению с нынешней версией.

  Apple Intelligence будет продолжать расширяться с выходом следующих обновлений, и по слухам, некоторые функции могут появиться в начале следующего года, в то время как большинство новшеств ожидается к концу года. Компания сообщила, что обновление iOS 18.1 будет доступно широкой аудитории в октябре.

#apple #технологии #iphone #ios
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