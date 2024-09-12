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Zelikman
Рынок люксовых автомобилей в России продолжает расти второй месяц подряд
Порядка 80% машин данного сегмента заняли бренды из Поднебесной

  В августе в России было продано 12 729 новых автомобилей класса люкс. Агентство «Автостат» сообщает, что уже второй месяц подряд наблюдается рост в данном сегменте.

  В июле объем продаж составил 11 356 машин, а в июне — 10 769. За последний месяц доля премиального сегмента на рынке увеличилась с 8,3% до 8,6%. При этом четыре из пяти проданных автомобилей были китайских брендов.

  На первом месте в премиум-категории стоит бренд Exeed, который контролирует свыше 25% данного рынка: в августе нашли своих владельцев 3538 таких автомобилей. Второе место занимает марка Tank с 2787 проданными единицами, а третьей позицией довольствуется Li Auto, который не представлен официально в России, с 1443 машинами. Остальные марки не достигли отметки в 1000 экземпляров.

  В число десяти ведущих марок вошли также BMW, самый успешный иностранный бренд с 820 реализованными автомобилями, Hongqi с 784 автомобилями, Zeekr, продав 610 автомобилей, Voyah с 541 автомобилем, Mercedes-Benz — 517 автомобилей, Lexus — 402 автомобиля и Audi, реализовавшая 239 автомобилей.

  Август стал рекордным для российского авторынка, который занял вторую позицию в Европе. Это произошло на фоне снижения спроса в ряде стран ЕС. Сам же август оказался самым успешным месяцем по продажам автомобилей за последние десять лет в России.

#россия #автомобили #транспорт #рынок
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