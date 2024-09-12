Компании должны согласовывать всю свою активность в других регионах с Министерством торговли Китая.

Как сообщает издание Bloomberg, китайские власти настоятельно призвали местные автомобильные компании обеспечить сохранение передовых технологий в области электромобилей внутри страны. Это происходит на фоне того, что производители открывают заводы по всему миру, чтобы избежать высоких тарифов на экспорт из Китая.

Пекин поддерживает своих автопроизводителей в экспорте комплектов для сборки, что подразумевает производство основных компонентов в Китае, а затем отправку их для окончательной сборки за границей. Эти рекомендации поступают в момент, когда такие компании, как BYD и Chery, активизируют планы по созданию новых производств в Испании, Таиланде и Венгрии. Электромобили данных компаний становятся все более популярными на международных рынках.

В июле Министерство торговли провело консультации с более чем десятком автопроизводителей, указав им на необходимость воздержаться от инвестиций в автомобильный сектор в Индии. Эти меры направлены на защиту технологий китайской электромобильной отрасли и снижение возможных рисков со стороны регуляторов. Автопроизводители, желающие осуществить инвестиции в Турцию, должны вначале уведомить Министерство промышленности и информационных технологий Китая, контролирующее сектор электромобилей, а также местное посольство Китая в Турции.

Данная ситуация также может оказать негативное влияние на европейские государства, которые пытаются привлечь китайских автопроизводителей, надеясь на создание рабочих мест и стимулирование местной экономики.