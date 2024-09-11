Сообщает об уничтожении предприятия вместе с имеющимся оборудованием и персоналом.

Вооруженные силы Российской Федерации произвели ракетный удар по территории Краматорска, который находится на территории контролируемой Украиной. Главной целью удара стала база по ремонту тяжелой бронированной техники. Об этом сообщают военные Telegram-каналы.

Согласно имеющимся данным, после 16:00 был осуществлён ракетный удар по базе АТП-11410, расположенной на проспекте Олексы Тихого в Краматорске. Удар, вероятно, был нанесён одной или двумя ракетами из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», однако точная информация отсутствует. На территории этой базы находилась ремонтная площадка, организованная бойцами танкового батальона 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, предназначенная для восстановления тяжелой военной техники.

В ходе авиаудара полностью выведен из строя ремонтный цех, сгорели три единицы легкой бронетехники, а также произошло повреждение двух танков Т-72, которые были в процессе ремонта. Помимо этого, все оборудование цеха сожжено, а личный состав частей, находившихся на базе, ликвидирован. Точное число нейтрализованных военнослужащих остается неизвестным.

С высокой вероятностью, наведение ракет на объект осуществлялось разведывательным дроном, однако существует вероятность, что координаты цели могли быть переданы местными силами сопротивления. В последнее время такие ситуации становятся все более частыми.

Ранее в Киеве сообщали о значительном увеличении числа точечных ракетных атак со стороны российской армии по позициям украинских войск, что связано с ростом дальности полета разведывательных дронов. По некоторым сведениям, российские БПЛА фиксировались на расстоянии до 100 километров от линии соприкосновения.