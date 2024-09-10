Компании из Купертино придётся выплатить свыше $14 миллиардов, Google же должна 2,6 миллиарда

Google и Apple столкнулись с огромными штрафами в Европейском Союзе. При этом, штрафы для Apple значительно превышают штрафы Google, а общая сумма для обоих составляет миллиарды долларов, что, в любом случае, является астрономической суммой.

Европейский Союз назначил Apple штраф в размере $14,3 миллиарда. Причиной штрафа стала неуплата налогов в Ирландии. Компания была наказана Европейским судом (ECJ). Вся история началась еще восемь лет назад, когда Европейская комиссия обвинила Ирландию в предоставлении Apple незаконных налоговых субсидий.

На днях Европейский суд подтвердил окончательность дела, заявив, что “Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую должна взыскать”. Apple выразила недовольство решением суда и обвинила Европейскую комиссию в “попытке изменить правила задним числом”.

В Европе сегодня крупный штраф был наложен также и на Google, который получил $2,6 миллиарда за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке сервисов сравнения цен. Как и в случае с Apple, Google выразила свое “разочарование” вынесенным судом решением. Дело это развивалось очень долго, поскольку было инициировано британской компанией Foundem еще в 2009 году.

Европейский суд (ECJ), который рассматривал это дело, подтвердил правомерность действий Европейской комиссии, сочтя поведение Google “дискриминационным”, и указал, что апелляция компании должна быть полностью отклонена.

Интересно отметить, что данный штраф был впервые установлен Европейской комиссией в 2017 году. Google сообщила, что с тех пор внесла изменения, чтобы соответствовать требованиям комиссии. Таким образом, для Apple и Google сегодня не самый удачный день из-за крупных финансовых санкций.