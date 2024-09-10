Ранее отряды украинских сил пытались захватить данный населённый пункт, но оказались в ловушке

Командование Украины бросило в наступление на территорию Нью-Йорка (Новгородского) несколько подразделений одной из штурмовых бригад. В ходе внезапной атаки нескольким отрядам удалось пробиться на севере населённого пункта и достичь Фенольного завода на минувшей неделе. Однако вскоре стало очевидно, что наступающие оказались в сложной ситуации, не имея поддержки от огневых подразделений и резервов, что поставило их в огневую ловушку.

На протяжении нескольких дней Вооруженные силы Украины пытались расположиться на территории Фенольного завода, чтобы нанести фланговый удар российским войскам в Новгородском. В итоге военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по самим украинским группам, что привело к потерям среди украинских военных, которые сделали невозможным дальнейшее ведение боевых действий. Опубликованные фотографии из данного района свидетельствуют о том, что украинская сторона утратила контроль над Фенольным заводом. На территории предприятия теперь развивается флаг России.

Следовательно, боевое задание, данное главнокомандующим Сырским по освобождению Нью-Йорка (Новгородского), штурмовая бригада Вооруженных сил Украины не смогла выполнить. Более того, они понесли существенные потери. В результате украинским силовым структурам приходится осуществлять перегруппировку в районе Нелеповки, часть которой уже контролируется российскими войсками. Однако эта перегруппировка проходит под огнём российских вооружённых сил, что значительно усложняет ситуацию для киевских войск на данном участке линии боевого соприкосновения.