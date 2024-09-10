Это упрощает задачу по окружению украинской группировки в Угледаре

Поступила информация о том, что российские силы, нанеся огневое воздействие на украинские части, полностью освободили территорию шахты «Южнодонбасская 1-я», находящейся на северо-восток от Угледара. Одним из стратегически важных объектов в этом районе линии боевого соприкосновения был 30-метровый террикон шахты, использовавшийся украинскими военными как наблюдательный пункт и позиция для ведения огня на значительные расстояния.

Шахта «Южнодонбасская 1-я» представляла собой ключевую линию обороны к северо-востоку от Угледара. Утрата этого стратегического рубежа может вызвать крайне неблагоприятные последствия для украинских сил в самом городе, особенно на фоне свежих сообщений о том, что российские войска освободили посёлок Водяное накануне. Стоит напомнить, что армия России ранее взяла под контроль Пречистовку, расположенную к западу от Угледара. Это создаёт условия для охвата группировки украинских войск в Угледаре.

Шахта «Южнодонбасская 1-я» была открыта в 1970-х годах. В её окрестностях протянулось почти на 500 километров шахтных выработок. Рекордный уровень угледобычи на этом предприятии был достигнут в 1983 году, когда удалось получить более 1,7 миллиона тонн угля.