Компании увеличили закупки автомобилей в ожидании увеличения утильсбора

На крупнейших пограничных переходах с Китаем возникли серьезные пробки, сообщает издание «Известия». По информации журналистов, в заторах застряло множество автовозов, которые везут легковые автомобили в Россию перед ожидаемым увеличением утилизационного сбора.

Согласно данным источника, около 70% всех грузов, которые в данный момент проходят через два основных пограничных перехода, составляют легковые и грузовые машины, автобусы и специализированная техника — то есть именно те виды транспорта, на которые повлияет увеличение утилизационного сбора.

В связи с тем, что компании и транспортные перевозчики пытаются накопить товарные запасы, время ожидания на границе значительно увеличилось. В настоящее время оно составляет от пяти до семи суток, и водителям приходится спать в своих автомобилях, тогда как ранее прохождение всех процедур занимало от 12 до 24 часов. Время ожидания в электронной очереди возросло до 11 дней, что вдвое больше, чем раньше.

По прогнозам аналитиков издания, поставщики и их российские коллеги планируют накопить такое количество техники, которое обеспечит их работой на протяжении двух-трёх месяцев после увеличения утильсбора. Эти запасы помогут смягчить переход к новым ценам, которые неминуемо вырастут, отсрочив его до конца этого года.

С 1 октября в России должны возрасти ставки утильсбора. Согласно проекту тариф для автомобилей с двигателями размером от 1,0 до 2,0 литра увеличится почти в два раза и составит 556 тысяч рублей. На фоне этого обстоятельства объемы поставок в Россию достигают рекордных значений. В августе импорт автомобилей достиг наивысшего показателя за последние 12 лет.