Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
На границе между Китаем и Россией возникла огромная пробка из автовозов
Компании увеличили закупки автомобилей в ожидании увеличения утильсбора

  На крупнейших пограничных переходах с Китаем возникли серьезные пробки, сообщает издание «Известия». По информации журналистов, в заторах застряло множество автовозов, которые везут легковые автомобили в Россию перед ожидаемым увеличением утилизационного сбора.

  Согласно данным источника, около 70% всех грузов, которые в данный момент проходят через два основных пограничных перехода, составляют легковые и грузовые машины, автобусы и специализированная техника — то есть именно те виды транспорта, на которые повлияет увеличение утилизационного сбора.

  В связи с тем, что компании и транспортные перевозчики пытаются накопить товарные запасы, время ожидания на границе значительно увеличилось. В настоящее время оно составляет от пяти до семи суток, и водителям приходится спать в своих автомобилях, тогда как ранее прохождение всех процедур занимало от 12 до 24 часов. Время ожидания в электронной очереди возросло до 11 дней, что вдвое больше, чем раньше.

  По прогнозам аналитиков издания, поставщики и их российские коллеги планируют накопить такое количество техники, которое обеспечит их работой на протяжении двух-трёх месяцев после увеличения утильсбора. Эти запасы помогут смягчить переход к новым ценам, которые неминуемо вырастут, отсрочив его до конца этого года.

  С 1 октября в России должны возрасти ставки утильсбора. Согласно проекту тариф для автомобилей с двигателями размером от 1,0 до 2,0 литра увеличится почти в два раза и составит 556 тысяч рублей. На фоне этого обстоятельства объемы поставок в Россию достигают рекордных значений. В августе импорт автомобилей достиг наивысшего показателя за последние 12 лет.

#россия #китай #автомобили #транспорт #рынок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
+
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
4
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
1
OnePlus Open 2 бросит вызов Samsung, став одним из самых тонких складных смартфонов на рынке
+
Galaxy S25 Ultra может стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет
+
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
В Южной Корее повторно арестован бывший сотрудник Samsung, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая
1
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
2
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
2
В сети появились новые утечки касательно будущей линейки смартфонов Galaxy S25
+
Над США замечен тренировочный полет иностранного истребителя с ядерной бомбой под фюзеляжем
2
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
45
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
16
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
31
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
32
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
17
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Станислав Богданов
21:19
Есть ещё вариант над Сибирью взорвать
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Зю
21:18
Они стадо свиней будут в Россию запускать?
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Spike Rus
21:18
"Первым делом начнут плавиться платы..." Чего-чего? Плавится платы? Ну только если они сделаны из сыра, ведь платы обычно из текстолита делают.
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
21:17
Сначала химическое топливо потом парусник, ждём бурлаков
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
Станислав Богданов
21:17
Не срочники же
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Зю
21:16
Так AMD уже заложила в основу новой архитектуры 9000-й линейки огромный прирост. Но зачем его раньше времени активировать, если конкурент выпускает бракованный мусор?
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
Артём Николаев
21:16
Просто оставлю это здесь
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Колючка
21:13
Согнать всех в Львовскую и Волынскую области и подарить Польше. Остальное вернуть себе.
Глава Офиса Зеленского заявил, что Киев готов на мир только с возвращением территорий
ЧВК Вагнер 1
21:12
Так же им приказали до последнего окраинца . Но к этому надо отнестись серьезно .
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Колючка
21:12
Выбирать надо тот, который рекламируют писуны на оверах, это же очевидно.
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем