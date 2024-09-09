С этого посёлка военные смогут препятствовать препятствовать логистике украинских войск

Российские вооруженные силы достигли успехов на Угледарском участке Специальной Военной Операции. Есть информация, что после нескольких дней интенсивных боёв военнослужащие разбили части украинской армии к северо-востоку от Угледара и освободили населенный пункт Водяное. Стоит напомнить, что ранее российские войска освободили Пречистовку, расположенную к западу от Угледара, на пути к Великой Новосёлке и так называемому Времьевскому выступу.

Освобождение Водяного создает для украинского гарнизона в Угледаре условия по окружению с разных направлений. Хотя это ещё не полный котёл, ситуация с обеспечением киевских частей уже близка к критической. С территории Водяного российские войска получают возможность контролировать огнём "военно-полевые" дороги, которые украинская сторона накатала со стороны села Богоявленка.





Остатки войск ВСУ оказались серьезно прижаты на территории шахты «Южнодонбасская 1-я», которая служит для ВСУ северо-восточным опорным пунктом Угледара. При этом российские силы освобождают новые участки так называемого Невельского «кармана», что открывает возможность для объединения двух направлений специальной операции – Кураховского и Покровского.