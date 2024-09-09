Российские вооруженные силы достигли успехов на Угледарском участке Специальной Военной Операции. Есть информация, что после нескольких дней интенсивных боёв военнослужащие разбили части украинской армии к северо-востоку от Угледара и освободили населенный пункт Водяное. Стоит напомнить, что ранее российские войска освободили Пречистовку, расположенную к западу от Угледара, на пути к Великой Новосёлке и так называемому Времьевскому выступу.
Освобождение Водяного создает для украинского гарнизона в Угледаре условия по окружению с разных направлений. Хотя это ещё не полный котёл, ситуация с обеспечением киевских частей уже близка к критической. С территории Водяного российские войска получают возможность контролировать огнём "военно-полевые" дороги, которые украинская сторона накатала со стороны села Богоявленка.
Остатки войск ВСУ оказались серьезно прижаты на территории шахты «Южнодонбасская 1-я», которая служит для ВСУ северо-восточным опорным пунктом Угледара. При этом российские силы освобождают новые участки так называемого Невельского «кармана», что открывает возможность для объединения двух направлений специальной операции – Кураховского и Покровского.