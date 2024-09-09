Высота гаджета составляет 2 метра, а весит данный гигант в районе 200 килограмм

Два YouTube-блогера, Мэттью Перкинс (DIY Perks) и Арун Майни (MrWhoseTheBoss), создали интересный проект – самый крупный в мире iPhone 15 Pro Max. Это устройство, являющееся настоящим гигантом, достигает 2 метров в высоту и весит приблизительно 200 килограмм.

Их работа не просто интересное развлечение, а выдающееся достижение в области инженерии и моделирования. Они поставили перед собой задачу собрать огромный iPhone, и им удалось разработать устройство, которое не только впечатляет своими масштабами, но и функционирует. Этот проект стал основанием для достижения мирового рекорда Гиннесса.

Как сообщается, Майни и его команда друзей вынесли его в на улицу для проведения тестирования. Ютубер подтвердил, что устройство способно осуществлять покупки в режиме «нажми и заплати», отправлять электронные письма и вести видеозвонки. Самый крупный iPhone 15 Pro Max в мире фактически является результатом сочетания серийных компонентов, деталей, созданных на 3D-принтере, продуманной инженерной концепции и новаторских методов сборки.





Экран этого огромного телефона представляет собой 88-дюймовый OLED-телевизор LG Signature, дополненный аналогично большими сенсорными панелями. Перкинсу удалось преобразовать телевизор в огромный сенсорный экран, наклеив сенсорный слой на экран с помощью прозрачного эпоксидного клея. Затем он приступил к созданию алюминиевой рамы. Для усиления конструкции он добавил крестообразную опору в центральной части. Трехлинзовая камера, кнопки для регулировки громкости и включения, а также кнопка для специальных функций — все эти элементы были разработаны специально для проекта.

Камера упоминаемого iPhone 15 Pro Max состоит из компонентов Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark 4. Говоря проще, устройство включает в себя телеобъектив, подобно реальному iPhone 15 Pro Max. Для записи видео предусмотрена специальная подставка. Это решение дает возможность без труда поворачивать устройство в портретной и альбомной ориентации, а также легко вынимать его для демонстраций.

Наверное, единственное, что команде не удалось воспроизвести, это операционная система iOS, которая функционирует на всех iPhone от Apple. В данном случае используется кастомизированная версия Bliss OS, однако с темой, напоминающей iOS.