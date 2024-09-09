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Zelikman
Минобороны опубликовало кадры с поражением танка Т-64БВ ракетой Х-БПЛА
Данный боеприпас разрабатывался с 2021 года на основе ракеты 9М133 от противотанкового комплекса Корнет-Д

  Военное ведомство опубликовало кадры с уничтожением украинского танка благодаря применению одного из новейших типов боеприпаса. Российские вооруженные силы вновь применили авиационную ракету Х-БПЛА. Беспилотный летательный аппарат «Орион», принадлежащий российской армии, поразил Т-64БВ Вооруженных сил Украины в Курской области, используя данное вооружение. Эта информация была распространена в социальных сетях.

  Боеприпас этой модели представляет собой управляемую авиационную ракету, которая запускается с беспилотника. Он разработан на основе ракеты 9М133 из противотанкового комплекса «Корнет-Д». Модернизация этого боеприпаса началась в 2021 году. Изначально предполагалось использование таких ракет в локальных конфликтах, таких как в Сирии. В подобных ситуациях дрон «Орион» оказывается удобным инструментом для нанесения ударов. Он может долго находиться в воздухе, например, над логистическими маршрутами, уничтожая технику противоборствующей стороны. При этом риск попадания в зону действия систем ПВО малой дальности значительно снижается.

  В украинском конфликте киевские противовоздушные силы не дают работать в полную силу, так как предоставляют серьёзную угрозу. Однако такие случаи, как вторжение украинских войск в Курскую область, становятся исключениями, поскольку в этой зоне техника ВСУ менее защищена от авиаударов, чем в других частях линии боевого соприкосновения.

  В этих условиях российские средневысотные ударно-разведывательные беспилотники «Орион» смогли проявить свои способности, эффективно атакуя бронетехнику украинских формирований. Стоимость одного часа полета этих БПЛА довольно низка, как и цена самого дрона, особенно в сравнении с пилотируемыми боевыми самолётами. Плюс, использование дронов минимизирует риск для жизни оператора.

  Видео доступно по ссылке: https://t.me/milinfolive/130154

#сво #техника #армия #оружие #танки #ракеты #дроны #снаряды #орион
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