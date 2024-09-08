Согласно отчёту Минобороны, бойцы армии «Север» уничтожили за последние сутки несколько единиц бронированной техники, включая один танк

Российская армия не прекращает свои действия по выдавливанию украинских формирований из Курской области, которые вторглись на данную территорию больше чем месяц назад.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, за последние 24 часа в этом регионе было успешно отражено пять украинских атак. ВСУ предприняли попытку продвинуться к населенным пунктам Малая Локня, Черкасская Конопелька и Марьевка в Суджанском районе, а также к посёлку Снагость в Кореневском районе. Тем не менее, войска группы «Север», поддерживаемые авиацией и артиллерией, смогли остановить натиск киевских войск и вернуть контроль над этими территориями.

Согласно информации, предоставленной российским Министерством обороны, в ходе отражения атак украинских сил было зафиксировано до сорока ликвидированных и раненых украинских солдат, а также уничтожено несколько единиц военной техники, включая один танк.

Кроме этого, российские вооруженные силы провели ракетные и бомбовые удары по позициям украинских войск в Сумской области, откуда подкрепления направляются к группировке, действующей в Курской области.

С начала боевых действий в Курской области ущерб украинской армии составил свыше 11 200 военнослужащих, более 200 танков, а также значительное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров, наряду с прочим вооружением, как сообщает Министерство обороны России.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заявили в ведомстве.