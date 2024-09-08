Сообщается, что особое внимание было уделено перевалочным пунктам в Одесской области, куда прибывает оружие из стран Североатлантического Альянса

Российские вооружённые силы осуществили новую серию ударов от линии боевого соприкосновения. В ночь с 7 на 8 сентября в нескольких регионах Украины вводился режим воздушной тревоги, особенно интенсивно Воздушно-Космические силы отработали в Одесской области.

Согласно сообщениям, были зафиксированы удары в районе Измаила и Вилково, где размещены порты на реке Дунай. Эти порты активно участвуют в транспортировке вооружения и военной техники из Североатлантического Альянса. Стоит напомнить, что на этой неделе румынские власти объявили о намерении передать зенитно-ракетные комплексы Patriot для украинских формирований, что вызвало критику со стороны румынских оппозиционеров. Они заявляют, что такая помощь сделает саму Румынию беззащитной.

Ночью на передовой линии также прогремела серия взрывов, особенно серьёзный урон был нанесён в Сумской области. Российская армия нанесла удары по бронетехнике и живой силе украинских войск, которые перемещаются ближе к Курской области с целью закрепления там на максимально долгий период.

Вновь под удар попали военные объекты в Полтаве. Местная администрация сообщили о «падении обломков». Кроме того, Вооруженные силы России поразили позиции и объекты украинских войск на оккупированных территориях Донбасса. В частности, с использованием ФАБ-1500 были атакованы позиции украинских сил в Северске, который находится всего в 5-6 километрах от передовых позиций российских частей.