Данная 1085-сильная модель будет участвовать серии гонок Nitrocross.

Компания Dodge анонсировала высокопроизводительную версию своего кроссовера Hornet, который был представлен в 2022 году. Модель получила четырёхмоторный двигатель мощностью 1085 лошадок. Экстремальная версия Hornet с индексом R/T FC1-X не предназначена для продажи, а будет использоваться в гонках серии Nitrocross.

С технической точки зрения, R/T FC1-X практически не имеет ничего общего с обычным Hornet. Этот электрокар построен на специальной трубчатой раме, оснащённой регулируемыми двухрычажными подвесками и стабилизаторами. У него уникальный кузов, который лишь слегка напоминает форму кроссовера. Главные отличия заключаются в массивных аэродинамических элементах, таких как крупный диффузор, гигантское антикрыло и разнообразные воздухозаборники. Суперкар оборудован всего двумя дверями.

Модель, способная развивать скорость до 100 километров в час всего за 1,4 секунды, стала настоящей новинкой. Dodge планирует выпустить четыре таких суперкара для соревнований Nitrocross. Главная задача данного проекта — заинтересовать молодую аудиторию, поскольку, по мнению организаторов гонок, около 75% зрителей находятся в возрасте от 18 до 34 лет. При этом Dodge Hornet значительно отстает по объему продаж от своих соперников, таких как Ford Escape.

В конце лета бренд Dodge раскрыл цены на серийный электрический спорткар — Charger Daytona, выходящий на рынок с мощностью двигателей до 670 лошадей. Батарейная версия Charger обошлась значительно дороже, чем бензиновый Challenger.