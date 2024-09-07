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Zelikman
Российские войска приближаются к населённому пункту Колесниковка в Харьковской области
Данный поселок находится на берегу реки Оскол на Купянском направлении

  В рамках активных освободительных операций на Донбассе, российская армия также имеет успех и на других участках своей спецоперации на Украине. За последние сутки вооруженные силы России смогли продвинуться к поселку Колесниковка в Купянском районе Харьковской области, остановившись всего лишь в двух километрах до его окраин.

  Следует отметить, что Колесниковка находится на берегу реки Оскол, и наступление российских войск в этом районе угрожает изоляции украинских сил на левом берегу. В этом секторе больше не осталось мостов, соответственно, успех российских штурмовиков у Колесниковки может оставить группировку военных Киева без необходимого снабжения. В данный момент авиация отрабатывает по позициям украинских войск, что свидетельствует о том, что российские силы не намерены останавливаться на достигнутом.

  Недавно на Купянском участке в Харьковской области интенсивность боев возросла. Украинская сторона активно предпринимает попытки вернуть утраченные позиции в окрестностях Синьковки, однако пока эти усилия не дают значительных результатов. В это время российские войска продолжают активные боевые действия в окрестностях населенных пунктов Берестовое, Глушковка и Песчаное. Именно из зоны Песчаного и произошел прорыв в сторону Колесниковки. Местные источники сообщают, что ключевую роль в этом тактическом продвижении сыграли танковые подразделения.

  Подчеркивается, что в нынешний момент не прекращается интенсивная фаза наступательной операции российских сил на Донбассе. На Покровском направлении эпицентр столкновений несколько сдвинулся к населенным пунктам Цукурино, Горняк и Украинск. Военные аналитики предполагают, что Генеральный штаб РФ пытается окружить Покровск и Селидово, чтобы избежать прямого штурма этих населенных пунктов, что могло бы привести к значительным потерям среди личного состава.

#сво #армия #бои #наступление #купянское направление
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