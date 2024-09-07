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Zelikman
В Казахстане была представлена новая версия кроссовера Hyundai Tucson
Данная модель начала производиться прямо в казахском заводе Hyundai Trans Kazakhstan

  На казахстанском рынке дебютировала обновлённая версия кроссовера Hyundai Tucson, производимая на местном заводе Hyundai Trans Kazakhstan, который входит в группу «Астана Моторс». Стоимость обновлённого Tucson варьируется от 14 490 000 до 18 990 000 тенге, что примерно от 2,8 до 3,53 миллиона рублей.

  Обновлённый Hyundai Tucson в Казахстане представлен с двумя вариантами двигателей. Базовая версия оснащена 2,0-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 192 Нм, а также шестиступенчатой автоматической трансмиссией, предлагающей выбор между передним и полным приводом. Более дорогие комплектации оснащены 2,5-литровым двигателем мощностью 190 лошадок и 242 Нм. В этом случае имеется автоматическая коробка с двумя дополнительными диапазонами, а система полного привода идет в стандартной комплектации. Существует пять уровней комплектации. Базовой версией являются только модели с двухлитровыми двигателями, независимо от выбора привода. Две самые дорогие комплектации, включая спортивную N-Line, предлагаются исключительно с 2,5-литровым двигателем. 

  В Казахстане модели Tucson, а также весь бренд Hyundai занимают верхние позиции по популярности. Согласно данным Kolesa.Kz, Hyundai заняла первое место по продажам в первой половине 2024 года с продажами на уровне 18,3 тысячи автомобилей. Также из Казахстана немалое количество автомобилей импортируется в Россию.

  Кроссовер получил рестайлинг в конце прошлого года. Технические характеристики остались практически неизменными, а внешний вид был немного доработан, но полностью новый интерьер стал заметным улучшением.

#россия #технологии #автомобили #транспорт #рынок #казахстан #hyundai tucson
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