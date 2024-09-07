Система состоит из мини-ПК, являющегося еще и геймпадом, а также AR-очков

Компания TECNO представила TECNO Pocket Go на выставке IFA Berlin 2024, который позиционируется как “первый в своем роде” игровой набор для Windows AR. Это редкое устройство, которое объединяет в себе возможности ПК на Windows 11, дополненную реальность и портативные игры в одном корпусе.

TECNO Pocket Go запускает игры с помощью портативного ПК, работающего на Windows 11, и AR-очков. В настоящее время на рынке существует множество высококлассных портативных игровых устройств, а также компактных игровых консолей с дисплеями и аккумуляторами на базе Windows 11. Кроме того, имеются очки дополненной реальности, которые передают контент с ПК. TECNO удалось интегрировать все три типа игровых устройств в одно. По утверждениям компании, TECNO Pocket Go нацелен на то, чтобы “привнести в жизнь пользователей новый увлекательный опыт AR-игр с современным оборудованием и самым компактным в мире AR-наладонником на базе Windows”.

Конкретно говоря, Pocket Go является портативным игровым компьютером, работающим на Windows 11, и он комплектуется AR-очками. Вместе карманный ПК Pocket Go и гарнитура AR Pocket Vision стремятся преодолеть определенные недостатки, характерные для игровых устройств с Windows. Фактически, данное устройство может значительно расширить потенциал мобильных игр благодаря AR-очкам, что является важным элементом, отсутствующим у традиционных портативных игровых систем.

TECNO интегрировала в Pocket Go процессор AMD Ryzen 7 8840HS. Этот процессор обладает 8 ядрами и 16 потоками, способными функционировать на частоте до 5,1 ГГц. TDP процессора составляет 35 Вт, а его охлаждение осуществляется с помощью мощного вентилятора уровня ПК и трех медных трубок для эффективного отвода тепла. Для обеспечения энергией игрового КПК под управлением Windows 11 используется аккумулятор емкостью 50 Втч.

Гарнитура Pocket Vision AR от Pocket Vision для Pocket Go оборудована 0,75-дюймовыми экранами micro-OLED, по одному для каждого глаза. TECNO утверждает, что данные AR-очки могут воспроизводить изображение, сопоставимое с 215-дюймовым телевизором на расстоянии шести метров. Кроме того, AR-очки предлагают регулируемые настройки, что позволяет геймерам, возможно, обойтись без коррекционных очков во время игры.